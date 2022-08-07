السديس: مواقفنا ثابتة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والذود والدفاع عنها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، موقف المملكة المشرف في الحفاظ على المقدسات.

وقال الرئيس العام في تصريحات اليوم: إن هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وهي ثابتة في مواقفها المشرفة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والعناية بها والذود والدفاع عنها.

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وفي ختام حديثه سأل السديس الله– العلي القدير- أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد المباركة، وأن يعينهم ويوفقهم، وأن يبقيهم ذخرًا للإسلام والمسلمين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.