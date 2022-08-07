شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن ضم نجم ليدز يونايتد بعد توصية سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، عن نجاحها في الحصول على خدمات النجم الأنجولي هيلدر كوستا، قادمًا من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

اتحاد جدة يعلن ضم هيلدر كوستا

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع هيلدر كوستا، بشكل رسمي، بعد توصية من نونو سانتو المدير الفني للفريق، الذي دربه في فريق وولفرهامبتون.

ولعب النجم الأنجولي هيلدر كوستا، صاحب الـ 28 عامًا، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، 71 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 8 أهداف، وصنع 11 هدفًا آخرين.

وكان فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، قد استطاع أن يحقق الفوز أمام نظيره سالزبورج النمساوي، اليوم الأحد، في مباراة ودية جمعت بينهما، برباعية مقابل ثلاثة.

ويقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، معسكرًا تدريبيًا في النمسا في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد.