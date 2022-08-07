شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة اتحاد جدة وريد بول سالزبورج الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي بفوز اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى.

ملخص ونتيجة مباراة اتحاد جدة وسالزبورج

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا اتحاد جدة وفي الدقيقة الثالثة سجل البرازيلي رومارينيو سريعًا الهدف الأول لصالح اتحاد جدة، ولكن الفريق النمساوي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية والعشرين.

ومع حلول الدقيقة السابعة والعشرين سجل الوافد الجديد أحمد شراحيلي الهدف الأول له مع الفريق والهدف الثاني في المباراة، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين سجل رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني قام كل مدرب بدخول أكثر من لاعب من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد، وفي الدقيقة التاسعة والخمسين سجل هارون كامارا الهدف الرابع لصالح اتحاد جدة، ولكن بعدها سجل لاعبوا سالزبورج هدفين لتنتهى المباراة بفوز اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.