اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزارة الخارجية تعقد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

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