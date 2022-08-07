«بيتك» يعلن عن الجدول الزمني لعرض الإستحواذ على «الأهلي المتحد»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي عن الجدول الزمني لعرض الاستحواذ الطوعي والمشروط على ما يصل الى 100% من أسهم رأسمال بنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم.

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