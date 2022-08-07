مرض مميت يحصد أرواح 11 مليون شخص كل عام

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كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بعدوى (الإنتان)، أو تعفن الدم، تهدد بمضاعفات خطيرة على حياة البشر، وأن هذا المرض يتسبب في وفاة أكثر من 11 مليون شخص حول العالم كل عام، ووفقاً لما نشره موقع New Atlas نقلاً عن دورية Nature Digital Medicine، فإن نظام ذكاء اصطناعي جديداً تم تطويره في جامعة جونز هوبكنز يعد بإحداث فرق حقيقي في هذا المجال، من خلال اكتشاف الأعراض الرئيسية في وقت مبكر، فالتشخيص المبكر لحالة تعفن الدم يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث يمكن للمريض الذي يعاني من (الإنتان) أن يتدهور بسرعة، وهو ما يفسر سبب تعرض نحو 30% من المصابين بالإنتان للوفاة. وظهرت بالفعل بعض التقنيات الواعدة التي تهدف إلى تحسين الاحتمالات في هذه المواقف من خلال الكشف عن تعفن الدم بوضوح وسرعة، من خلال أجهزة تلتقط المؤشرات الحيوية الرئيسية في الدم في غضون دقائق وأدوات لاكتشاف مسببات الأمراض، التي تقف وراء العدوى الأولية على الفور بحسب «العربية».

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Source almnatiq

