مباراة الأبطال.. البث المباشر لمواجهة الهلال ضد ألميريا

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تتجه الأنظار صوب ملعب بيرنلي بمدينة باريتون البريطانية؛ لمتابعة المواجهة التي ستجمع ناديي الهلال ونظيره الإسباني ألميريا، في مبارة الأبطال الودية، ضمن تحضيراتهما للموسم الرياضي الجديد (2022-2023). وسيتم نقل مباراة الهلال ضد ألميريا عبر 4 قنوات عربية هي؛ روتانا (سينما – كلاسيك – خليجية) بالإضافة إلى قناة الـLBC.

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