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أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن الشراكة مع مطوري شركة “أبل” ساهمت في تمكين النساء والشباب، بما أسهم في تحقيق أحد أحلام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح السواحة، خلال حفل تخريج أولى دفعات أكاديمية مطوري آبل، أن الشراكة التي بدأت بزيارة ولي العهد لوادي السيليكون في الولايات المتحدة، تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تضمن تمكين الشباب والنساء، وهو ما كان أحد أحلام ولي العهد.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تؤكد ريادة المملكة كمركز إقليمي للرقمنة والتقنية في تمكين الشباب والنساء.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل تخريج أول دفعة لطالبات أكاديمية مطوري آبل.. وزير “الاتصالات”: اليوم يتحقق أحد أحلام ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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