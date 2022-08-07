ميدالية سعودية أولى.. السباح إبراهيم المرزوقي يحقق “البرونزية” في دورة التضامن الإسلامي

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حقق السباّح البارالمبي إبراهيم المرزوقي، الميدالية الأولى للمملكة في دورة التضامن الإسلامي الخامسة “قونية 2022″، المقامة في تركيا. ونجح السباح السعودي إبراهيم المرزوقي، في الظفر بالميدالية البرونزية – بعد التصنيف النهائي – في نهائي مسافة 50 متر فراشة بزمن 49:12 ثانية. وحل السباّح السعودي تركي الحربي بالمركز الرابع في الدور النهائي في منافسات السباحة البارالمبية لمسافة – 100 متر فراشة- بزمن 1:12:87 دقيقة. ويمثل المملكة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة سيتواجدون في مسابقات، كرة السلة (3×3) سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.

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