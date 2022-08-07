الاتحاد يتعاقد مع نجم “ليدز” هيلدر كوستا لمدة موسم واحد

︎

.



كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، حسم صفقة جديدة، من الدوري الإنجليزي، استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسمت إدارة نادي الاتحاد، صفقة ضم الأنجولي هيلدر كوستا، قادماً من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي.

وجاء تعاقد الاتحاد مع الجناح الأيمن الأنجولي هيلدر كوستا، بناءً على طلب المدير الفني الفريق، المدرب نونو سانتو، الذي دربه خلال فترة تواجدهما في وولفرهامبتون.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

