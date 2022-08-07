وباشر مدني الحناكية بلاغا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة، كما توفي طفل في منطقة نجران كما باشر مدني القنفذة بلاغا عن غرق 3 أشخاص وحالتهم جميعا وفاة.
وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.
وحذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة 8 أشخاص.. الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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