شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر جارسيا.. النصر يقترب من ضم نجم بشكتاش في صفقة عالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على ضم عناصر قوية من أجل تدعيم الفريق، تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، بالموسم الجديد.



النصر يُبرم ثلاث صفقات بالموسم الجديد



واستطاع النصر حتى الآن، في التعاقد مع كل الكولومبي دافيد أوسبينا، البرازيلي لويس جوستافو والإيفواري جيسلان كونان، بالميركاتو الصيفي.

وأكد موقع "توتو ميركاتو الإيطالي"، منذ قليل، أن النصر يستهدف الحصول على خدمات النجم الصربي آدم ليايتش في الصيف الجاري.



ليايتش يفسخ عقده مع بشكتاش التركي



وتابع: "اللاعب الصربي رغم إمكانياته الفنية العالية، قرر فسخ التعاقد مع بشكتاش التركي، ليرحل مجانًا إلى أي فريق بالموسم الجديد".

وأضاف: "رودي جارسيا المدير الفني، هو من طلب ضم ليايتش إلى النصر، خاصةً أنه قام بتدريبه في روما الإيطالي، ويعلم إمكانياته بشكل كبير".



مسيرة ليايتش في الملاعب الأوروبية



ويمتلك ليايتش مسيرة حافلة في الملاعب الأوربية، وارتدى العديد من قمصان الفرق الكبرى، أبرزها روما وتورينو وإنتر ميلان وفيورنتينا في إيطاليا، إلى جانب بشكتاش التركي وبارتيزان بلجراد الصربي، وفي حال انضمامه للنصر ستكون صفقة مجانية".