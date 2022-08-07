شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الميريا الودية تشهد مفاجآت عديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل الزعيم الأساسي لمباراة ألميريا الإسباني، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، بشكل ودي.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية

ويطلق الحكم صافرة بداية اللقاء الودي بين الهلال وألميريا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الهلال السعودي كلا من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو

وفي الهجوم.. لوسيانو فييتو

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، هذا اللقاء الودي ضمن المعسكر التدريبي في برمنجهام، استعدادًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سوف يفتتح مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023 بمواجهة الخليج، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا

تنقل المباراة الودية بين الهلال وألميريا، على قنوات روتانا سينما، وروتانا خليجية، وروتانا كلاسيك، وقناة LBC.