شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة منتخب مصر والسعودية لكرة القدم في إطار نهائي كأس العرب تحت 20 في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة المنتخبين

وجاءت تشكيلة منتخب مصر الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: طارق علاء سيد، عبدالرحمن رشدان محمد، أحمد نادر حواش، صلاح الدين رضا مصطفي

خط الوسط: عبدالرحمن رضا جوده، ماجد هاي علي، عمر فايد عبدالوهاب

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم حلمي، رأفت خليل عبدالقادر، خالد محمد عوض

وجاءت دكة البدلاء على النحو التالي:: مؤمن عبدالعاضي، إياد شعيب، أحمد منيب، محمد إبراهيم، أحمد شحات، يوسف حسن، محمود مرسي، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبداللطيف عبداللطيف، محمود بسيوني

تشكيلة السعودية

حراسة المرمي: أسامة المرمش

خط الدفاع: محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي

خط الوسط: فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير

خط الهجوم: يزيد جوشان، عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف

دكة البدلاء: بلال الدواء، حامد الشنقيطي، احمد الجليدان، وليد عياش، عبدالعزيز الفرج، عبدالله العنزي، ياسين الزبيدي، محمد المري، صالح الرحماني، ناصر الشهراني، مشاري النمر