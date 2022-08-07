شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر والسعودية لكرة القدم في نهائي كأس العرب تحت 20 اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي ستقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

مصر والسعودية

ويدير حكم المباراة كلًا من المغربي جلال حيد حكم أول، على أن يساعده عبدالصمد ابرتون مساعد اول، ويوسف محمد مساعد تاني من موريتانيا، وأخيرًا اللبناني أحمد علاء الدين.

وتنطلق فعاليات مباراة نهائي كأس العرب تحت 20 بين مصر والسعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة أون تايم 2

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة مصر والسعودية عبر قناة أون تايم سبورت 2 المفتوحة على النايل سات ويمكنكم الحصول على ترددها على النسق التالى:

تردد: 12303

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6