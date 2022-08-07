أمانة العاصمة المقدسة تحدد الموعد النهائي لاستقبال الممنوحين أراضي بـ «مخططات ولي العهد 9»

محمد بن مسعود - الدمام - إشارة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين تم نقلهم من «مخططات ولي العهد 9» للإجزاء (د، هـ، و، ز، ح، ي) إلى «مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل»، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة لجميع الممنوحين ضمن المخططات المذكورة تمديد فترة استقبال طلبات حصر بيانات الأراضي الممنوحة عبر الرابط، واستكمال البيانات والمعلومات، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم. وستكون مدة الحصر على الرابط أدناه حتى 1 ربيع الأول 1444هـ: https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/SitizenAuth/LOGIN?SYsid=101 أخبار قد تهمك

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