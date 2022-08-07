بث مباشر.. مباراة الهلال وألميريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الهلال وألميريا الودية، على ملعب فريق بيرنلي الإنجليزي.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الهلال وألميريا، بمجرد انطلاقها.

ويقيم الهلال حاليا معسكرا في مدينة برمنجهام الإنجليزية استعدادا لانطلاق الدوري للمحترفين، حيث يخوض حامل اللقب أولى مبارياته يوم الخميس 25 أغسطس الحالي أمام الخليج الصاعد حديثا.

في المقابل يستعد ألميريا، لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني بعد العودة للمسابقة هذا الموسم عقب غياب 7 سنوات.

مباراة

ويستهل ألميريا مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الأولى يوم الأحد 14 أغسطس، على ملعب ألعاب البحر المتوسط.

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وأصبح الفريق الإسباني تحت ملكية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، منذ عام 2019، ليبدأ الفريق رحلته من أجل العودة إلى منافسات الكبار، حيث كان قريباً من التأهل مرتين متتاليتين، قبل أن ينجح في الموسم الماضي بعد حصده 81 نقطة في المركز الأول بالسيجوندا.

ويملك فريق ألميريا عدد مميز من اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق مؤخراً، مثل النيجيري عمر صادق مهاجم الفريق والذي سجل 17 هدفاً في الدوري الإسباني للدرجة الثانية في موسم 2021-2022، بالإضافة للبلجيكي لارجي رامازاني الذي سجل 8 أهداف بنفس الموسم، فيما سجل لاعب الوسط الإسباني خوسي كارلوس لازو 5 أهداف.

ويتولى المدرب الإسباني روبي منصب المدير الفني لفريق ألميريا، والذي الخليج 365 له تدريب فرق ليفانتي، خيخون، هويسكا، ريال بيتيس، وإسبانيول، بالإضافة إلى عمله ضمن الطاقم الفني لفريق برشلونة في سنوات سابقة.