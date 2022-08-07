الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار و أرامكو السعودية توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمات وقود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقّعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) ، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة ، وأرامكو السعودية ، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة.
ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) خالد محمد صالح رضوان ، ونائب الرئيس للوقود في أرامكو السعودية ياسر بن مهدي مفتي.
وتناقش المذكرة تقييم المواقع الإستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية ، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية ، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية.
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