اخبار الخليج – شرطة العاصمة: القبض على شخص من جنسية أفريقية إثر استلقائه على الطريق بمنطقة القضيبية 

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيبا على مقطع مصور ومتداول ببعض وسائل التواصل الاجتماعي..شرطة العاصمة: القبض على شخص من جنسية أفريقية «30 عاما» إثر استلقائه على الطريق بمنطقة القضيبية معرضا نفسه للخطر ومتسببا في إعاقة حركة المرور بالطريق العام، حيث تبين بأنه في حالة غير طبيعية وقد تم إحالته إلى النيابة العامة.

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