اخبار الخليج – محافظ الشمالية يؤكد على دور الشراكة المجتمعية للارتقاء بموسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية على دور الشراكة المجتمعية في الارتقاء بموسم عاشوراء في إطار ممارسة الحريات الدينية التي كفلها القانون ، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلى مأتم القائم بإسكان عالي، حيث اجتمع ورئيس المأتم الحاج عبد الأمير أبو نبيل، بحضور رئيس لجنة عاشوراء وعدد من المسؤولين بالمحافظة وممثلين من مديرية شرطة المحافظة وإدارة الأوقاف الجعفرية، للوقوف على استعدادات المأتم القائم بشأن موكب العزاء المركزي الذي ينظمه المأتم سنوياً يوم 12 محرم، وتفقد تنفيذ الاحتياجات الأمنية والصحية والخدمية.

وشدد المحافظ على أهميةِ تشكيل لجنة تنظيمية لموكب العزاء الموحد ، تتحمل إزالة المخالفات ، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة قامت المحافظة بتوفير عدد من المسعفين المتطوعين بمساندة فريق طبي للحالات الطارئة في مواكب العزاء بالمحافظة بالإضافة الى توزيع عدد كبير من زجاجات المياه ، وذلك بالتعاون مع مركز تاج الطبي.

وأعرب مجلس إدارة مأتم القائم بإسكان عالي عن بالغ الشكر لزيارة المحافظ إلى المأتم في إطار بحث الاحتياجات والأمور التنظيمية لموسم عاشوراء.

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