28 طاقمًا تحكيميًا سعوديًا يقود 14 مباراة ودية ضمن المعسكر الإعدادي في صربيا استعدادًا لدوري المحترفين

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شارك عدد من حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد في إدارة عددٍ من المباريات الودية المقامة في صربيا، وذلك على هامش المعسكر الذي يقيمه الحكام استعدادًا للموسم الجديد.

وقاد 12 طاقمًا تحكيميًا 6 مباريات حيث تم تبديل الطواقم بين شوطي المباريات، فيما كان 16 طاقمًا أدار 8 مباريات ودية أمس السبت.

وخاضت اليوم المجموعة المتبقية من الحكام تمارين تقوية في صالة الحديد، فيما تستكمل المجموعة الأخرى التمارين الاعتيادية مساءً بتطبيقات على تقنية الفيديو المساعد وتمارين فنية على حالات تحكيمية ميدانية.

من جانبٍ آخر، أقيمت صباح اليوم محاضرة فنية قدم خلالها المحاضر في الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم علي الطريفي شرحًا للتعديلات الجديدة على قانون كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.



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Source akhbaar24

