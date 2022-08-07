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شارك عدد من حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد في إدارة عددٍ من المباريات الودية المقامة في صربيا، وذلك على هامش المعسكر الذي يقيمه الحكام استعدادًا للموسم الجديد.
وقاد 12 طاقمًا تحكيميًا 6 مباريات حيث تم تبديل الطواقم بين شوطي المباريات، فيما كان 16 طاقمًا أدار 8 مباريات ودية أمس السبت.
وخاضت اليوم المجموعة المتبقية من الحكام تمارين تقوية في صالة الحديد، فيما تستكمل المجموعة الأخرى التمارين الاعتيادية مساءً بتطبيقات على تقنية الفيديو المساعد وتمارين فنية على حالات تحكيمية ميدانية.
من جانبٍ آخر، أقيمت صباح اليوم محاضرة فنية قدم خلالها المحاضر في الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم علي الطريفي شرحًا للتعديلات الجديدة على قانون كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر 28 طاقمًا تحكيميًا سعوديًا يقود 14 مباراة ودية ضمن المعسكر الإعدادي في صربيا استعدادًا لدوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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