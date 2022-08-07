︎

.



شهد وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، والتي انعقدت اليوم في قونية التركية.

وحضر أعمال الجمعية العمومية الـ11 للاتحاد، والتي انعقدت برئاسة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة التركي محمد محرم كساب أوغلو، على هامش إقامة دورة الألعاب الإسلامية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال كلمته التي ألقاها على أعضاء الجمعية العمومية على القيم السامية التي تميّز الاتحاد، والتي تدعوا إلى تعزيز أواصر التآخي والمحبة بين رياضيي الدول الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماع، وقع عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بروتوكول “عاصمة العالم الإسلامي قونية2022” رفقة وزير الرياضة التركي، ومحافظ المدينة وحيد الدين أوزكان، وعمدة بلدية قونية أوغور ألطاي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية الـ11.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية الـ11 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.