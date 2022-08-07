“البلدية والقروية” تطلق خدمة تأهيل منشآت نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأحد)، خدمة تأهيل منشآت نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.

وتساعد الخدمة المستفيد على تقديم طلب تأهيل نقل الأثاث حتى يكون قادرًا على تقديم الخدمة بعد حصوله على شهادة تأهيل فورًا، وذلك دون رسوم أو غرامات أو جزاءات.

وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول للنظام، واختيار خدمات “بلدي”، واختيار تصنيف مقدمي خدمات المدن، ثم اختيار الموافقة على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية، والضغط على “ابدأ الخدمة”.

ويقوم النظام بعد إتمام الخطوات بعرض شاشة “تفاصيل المنشأة”، والتي تحتوي على اسم مقدم الطلب، ورقم الجوال الذي يتم من خلاله تسلم جميع الإشعارات، ثم يتم إدخال نوع مقدم الطلب “الذات”، ورقم السجل التجاري، واختيار الأمانة والبلدية والمدينة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على “تقديم”.

ويتطلب الحصول على الخدمة، أن يكون المستفيد لديه صلاحية الوصول لها، وأن يكون ضمن أنشطة البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي وصناعة الأثاث والصناعات المتعلقة بها، أو نقل الأثاث وتركيبه وصناعته، أو توجيه مركبات نقل البضائع، أو تحميل ونقل أمتعة الحجاج والمعتمرين والزوار، أو صناعة الأثاث من الجلود والخردوات المعدنية للمباني والأثاث والمركبات، أو صناعة منتجات الأحجار.



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Source akhbaar24

