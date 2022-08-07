مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التدريبي التطوعي في المكلا

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المناطق_واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التدريبي التطوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والذي امتد من 30 يوليو حتى 5 أغسطس 2022م .
وتضمن البرنامج تقديم 12 دورة تدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومهارات الإنقاذ المائي، والإسعافات الأولية لمصابي حوادث الدراجات، ورعاية الإصابات الشائعة، ودعم الحياة”bls”، والإسعافات الأولية للغرقى، والإسعافات الأولية النفسية، ومدربي الإنعاش القلبي الرئوي، ومهارات التدريب، والإسعافات الأولية، وصيانة الحاسب الآلي، والنجارة و الديكور، استفاد منها 712 فردًا .
ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم .
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Source almnatiq
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