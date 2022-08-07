︎ .

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع مدرب الهلال السابق، البرازيلي روجيرو ميكالي لتولي تدريب المنتخب المصري الأولمبي. وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” التعاقد مع ميكالي لخلافة شوقي غريب الذي رحل عقب أولمبياد طوكيو. يذكر أن روجيرو ميكالي سيق وأن قاد المنتخب البرازيلي الأولمبي لتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. مدرب الهلال السابق “ميكالي” مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.