“الاستثمار”: إغلاق 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولار في الربع الثاني من 2022م

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أعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز قيمتها 925 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2022م، في قطاعات: “الصناعات المتقدمة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والترفيه، والرياضة”.

وأوضحت الوزارة، اليوم (الأحد) أنه من المتوقع أن تخلق هذه الصفقات حوالي ألفي فرصة وظيفية جديدة، كما تشمل اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية و”دي بي ورلد” الإمارات، لإنشاء منطقة لوجستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة بقيمة 37 مليون دولار بقيادة عملاق التمويل العالمي “ماستركارد” في شركة التجارة الإلكترونية السعودية “هايبرباي”، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.

كما تطرق تقرير “مستجدات الاستثمار” إلى صفقات أخرى، ومن أهمها اتفاقيات استراتيجية مع شركة “نوفارتيس” الدوائية السويسرية لتنمية التقنية الحيوية في المملكة، واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” لمنصة “واحد” للتقنية المالية الإسلامية العالمي، وصفقة من شركة معادن لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام البوكسيت لاستخراج الألومينا ودعم صناعة الألمنيوم.

وأكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعد حافزاً لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن التعاون بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للسياحة سيشهد تطوير منتج سياحي قوي وجذاب، وفي الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه قطاع السياحة العالمي، إلا أن الكثير من مستثمري قطاع السياحة يبدون اهتمامًا قويًا بإمكانات المملكة.

ويشهد قطاع السياحة في المملكة اهتمامًا عالميًا، حيث وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير صفقات في مايو مع مجموعات الضيافة “ريتز كارلتون” و”حياة” و”روزوود” لتطوير منتجعات فاخرة، كما أعلن عددٌ من كبار المستثمرين العالميين في مجال الضيافة، مثل: “راديسون” و”هيلتون”، عن تطلعهم لافتتاح 20 و59 فندقًا جديدًا في المملكة على التوالي، وأعلنت شركة الخطوط السعودية أنها ستضيف 94 وجهة جديدة لجذب الزوار إلى المملكة.



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Source akhbaar24

