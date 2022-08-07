شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأهلي المصري.. نجم التعاون يغيب عن معسكر الفريق والجماهير تطالب برحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية الصادرة صباح اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن معسكر الفريق المتواجد والمقام حاليًا في هولندا استعدادًا للموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022-2023.

مصطفي فتحي يغيب عن معسكر الفريق

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية فإن النجم المصري مصطفي فتحي يغيب عن معسكر نادي التعاون في هولندا، وسلطت الصحيفة الضوء على سبب الغياب خاصة أنه هناك أقاويل تؤكد اقترابه من الانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصطفي فتحي قد انضم إلى نادي التعاون في يناير الماضي من صفوف الزمالك، وقد نجح في تقديم أوراق الاعتماد عليه في المباريات الماضية بشكل سريع للغاية، وقام بعمل ثنائية رفقة المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا.

وتسألت الصحيفة اليوم بسؤال أين مصطفي.. ولماذا لم يلتحق بمعسكر النادي في هولندا؟ وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير ترغب في معرفة اجابة تلك السؤال من إدارة فريق التعاون التي لازالت تلتزم الصمت فقط.

وأكدت الصحيفة إلى أن النادي الاهلي المصري يسعى للتعاقد مع مصطفي فتحي خلال الميركاتو الحالى، ولكن قد يواجه بعض المتاعب، حيث تتمسك إدارة النادي به وعدم الاستغناء عنه خاصة أنه اصبح واحد من نجوم الفريق.