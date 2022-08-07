شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 3 قنوات مفتوحة تنقل نهائي كأس العرب للشباب 2022 بين egypt vs saudi arabia والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد مواجهة الدور النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا تلك التي تجمع بين منتخبي مصر والسعودية على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

مباراة مصر والسعودية

تنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الذي سيكون بإمكان عشاق كرة القدم العربية مشاهدة تلك المواجهة عبر ثلاثة قنوات دفعة واحدة على النحو التالي:-

KSA Sports 1 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق 12149 أفقي 30000 5/6 مفتوح Nilesat 101/102 7 غرب 12284 عمودي 27500 3/4 مفتوح

قناة الرياضية العراقية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 8 غرب 12563 أفقي 27500 3/4 مفتوح

الرابعة سبورت

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 201 7 غرب 11334 أفقي 27500 3/4 مفتوح

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسعودية

ومن المُنتظر أن يدخل المنتخب المصري تلك المواجهة بالأسماء التالية:-

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: إياد العسقلاني- عبدالرحمن رشدان - عمر فايد -رأفت خليل عبدالقادر.

في خط الوسط: ماجد هاني - طارق علاء سيد - خالد محمد عوض - عمر الساعي.

في خط الهجوم: صلاح باشا - يوسف حسن.

فيما يلعب أصحاب الارض المنتخب السعودي تلك المباراة بالعناصر الآتية:-