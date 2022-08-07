شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض المنتخب الوطني السعودي اليوم الأحد مواجهة نارية تلك التي تجمعه بالمنتخب المصري لحساب مباريات الدور النهائي من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

مباراة مصر والسعودية تحت 20 عام

ويدخل المنتخب المصري تلك المواجهة منتشيًا بعبوره عقبة الدور نصف النهائي بالتغلب على المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ويعول محمود جابر المدير الفني للفراعنة على خدمات بعض اللاعبين المميزين الذي ظهروا بصورة مميزة مثل صلاح باشا.

في الوقت الذي يمني فيه المنتخب السعودي النفس بالحصول على اللقب للمرة الثانية تواليًا بعد تحقيق لقب النسخة الأخيرة حيث أكد المدير الفني للخضر أن اللاعبين باتوا على أتم إستعداد لخوض غمار تلك المواجهة والظفر بالبطولة.

موعد مباراة مصر والسعودية

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أم القرى.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

تنقل المواجهة عبر ثلاثة قنوات يمكن الحصول على ترددها وفق ما يلي:-

KSA Sports 1 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق 12149 أفقي 30000 5/6 مفتوح Nilesat 101/102 7 غرب 12284 عمودي 27500 3/4 مفتوح

قناة الرياضية العراقية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 8 غرب 12563 أفقي 27500 3/4 مفتوح

الرابعة سبورت