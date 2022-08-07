شكرا لقرائتكم خبر عن الآن Now.. تردد قناة الرابعة سبورت الناقلة لنهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة الرابعة سبورت الناقلة لنهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام باتت واحدة من أكثر الموضوعات التي زادت عليها نسبة البحث خلال الآونة الأخيرة وسط حاجة الكثير من الأشخاص إلى التعرف على كيفية تثبيتها لضمان مشاهدة مواجهة مصر والسعودية.

مباراة مصر والسعودية

وكان المنتخب المصري قد أبلى بلاء حسن خلال تلك البطولة بعد أن تصدر أبناء محمود جابر مجموعتهم ونجحوا في إقصاء المنتخب المغربي من الدور ربع النهائي قبل عبور عقبة المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل تمكن المنتخب السعودي هو الآخر من تصدر مجموعته قبل أن ينجح في الفوز على المنتخب اليمني في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية في ربع النهائي وإكتساح المنتخب الفلسطيني في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة العراقية الرابعة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يمكن الحصول على تردد القناة كالآتي:-