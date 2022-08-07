شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة الرياضية العراقية HD المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يُسدل اليوم الستار على بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا والتي تقام في المملكة العربية السعودية حيث وصلنا لمحطة الدور النهائي والذي وصل إليه المنتخب المصري ونظيره المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور.

ومن المُنتظر أن تقام المباراة النهائية على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة.

طريقة تأهل مصر والسعودية للنهائي



وكان المنتخب السعودي قد تخطى عقبة نظيره اليمني في الدور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينجح الخضر في تخطي الدور نصف النهائي بالفوز على المنتخب الفلسطيني بخماسية نظيفة.

أما المنتخب المصري فقد نجح في الفوز على نظيره المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف قبل عبور عقبة المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي كأس العرب 2022

ومن المُنتظر أن تنطلق أطوار المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت جرينيتش.

تردد قناة الرياضية العراقية HD المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

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