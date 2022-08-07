شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة KSA Sports 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 مباراة مصر ضد السعودية في الموقعة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) لحساب بماريات الدور النهائي من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام المقامة في المملكة.

مباراة مصر والسعودية

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى الدور النهائي بفضل فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة عريضة إستقرت عند خمسة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي أقيمت بينهما على ملعب المحالة.

في الوقت الذي وصل فيه المنتخب المصري إلى النهائي بفضل تخطيه عقبة المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقبل هدف واحد الأربعاء الماضي.

موعد نهائي كأس العرب للشباب

ومن المُنتظر أن تنطلق أطوار المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة KSA Sport 1 الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يمكن الحصول على تردد قناة Ksa Sports 1 وفق الأرقام التالية:-