اخبار الخليج – هيئة الفضاء تعلن عن فتح باب التسجيل لتطبيقات وكالة ناسا الفضائية  

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن فتح باب التسجيل لجميع المبرمجين والعلماء والمصممين ورواة القصص والتقنيين والشغوفين بعلوم الفضاء والطلبة للمشاركة في النسخة الخامسة من هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء، والتي ستعقد حضورياً. تقام هذه المسابقة بتنظيم من الهيئة، وبإشراف وكالة ناسا الأمريكية، وبالتعاون مع كلا من كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وجمعية المهندسين البحرينية، حيث من المقرر إقامة هذا الحدث التقني الفضائي المتخصص في اليوم الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم، داعيةً الراغبين في التسجيل زيارة موقع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عبر الرابط www.nssa.gov.bh)) للدخول على الصفحة المخصصة للتسجيل في هذه المسابقة.

وأشارت «هيئة علوم الفضاء» إلى أن الهاكاثون مفتوح لكافة الأعمار وهو يستقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وذلك لتكوين فرق من المبدعين يستخدمون البيانات الفضائية المتاحة من وكالة ناسا للفضاء، للتنافس من أجل ابتكار حلول لعدد من التحديات التي تواجه صناعة الفضاء بحسب ما تحدده وكالة ناسا، على أن تنجز الفرق المتنافسة أعمالها خلال 48 ساعة فقط. مضيفة بأن فكرة الهاكثون تعتمد على تحفيز المشاركين لابتكار طرق وأفكار جديدة، يمكن من خلالها تقديم البيانات الفضائية على هيئة تطبيقات أو ألعاب أو حلول تقنية مبتكرة من قبل المشاركين.

وأكدت الهيئة على أن هذه الفعالية تأتي ضمن حزمة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بالشراكة مع المؤسسات المحلية، لتعزيز ثقافة الابتكار ونشر الابداع بين أفراد المجتمع بشكل عام، والشباب بشكل خاص، وتشجيعهم على تبني ممارسات إبداعية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الفضاء، والذي يشكل أحد علوم المستقبل ذات الأهمية المتنامية.

وحول فعالية هاكثون الفضاء صرح سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: «اعتادت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن تشارك في هذه الفعالية بشكل سنوي، حرصًا منها على إبراز اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية المتميزة، حيث تعتبر مملكة البحرين من خلال مشاركة الهيئة الممثل الوحيد عن الدول العربية في هذه الهاكاثون. وإيمانًا من الهيئة بأهمية هذا النوع من المسابقات، تقرر توسيع نطاق المشاركة في نسخة هذا العام من خلال تعاون الهيئة مع بوليتكنك البحرين وجمعية المهندسين البحرينية، للاستفادة من خبراتهما في تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى شبكة تواصلهما الواسعة، والتي تشمل الخبراء والمهندسين، والمختصين، والأكاديميين، والطلبة. كما تنسجم هذه الفعالية مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتساهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بالقطاع الفضائي، والعمل على تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد، وخلق قطاع فضائي مستدام، بما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء».

واختتم العسيري تصريحه بتقديم خالص الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الفعالية، خاصًا بالذكر كل من بوليتكنك البحرين وجمعية المهندسين البحرينية وفريق الهيئة الذي يتولى عملية الإعداد والتنسيق على المستويين المحلي والدولي.

وفيما يتعلق بمشاركة بوليتكنك البحرين في تنظيم هذه المسابقة، صرح البروفيسور كيران أوكوهان، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين بالقول: «يسعدنا التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في تنظيم هذه المسابقة العالمية، التي من شأنها تعزيز فرص البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للطلبة للانخراط في مجالات علوم المستقبل، وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين. كما تعتبر هذه المسابقات الدولية فرصة للطلبة لتمثيل مملكة البحرين عالميًا، واكتساب الخبرات العملية في هذا المجال، وتحفيز الابتكار، ومهارات حل المشكلات، ومهارات العمل الجماعي، مما يسهم في تعزيز الابتكار لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة، وتحقيق تقدم علمي وتقني يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى أنه سيسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيتين الوطنيتين المتعلقتين بالتعليم العالي والبحث العلمي».

من جانبها أعربت سعادة الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية عن فخر الجمعية بمشاركتها مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في تنظيم هذه المسابقة العالمية حيث تأتي مشاركة الجمعية في تنظيم هذا الحدث الكبير انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الجمعية لمد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات المحلية الرائدة في مملكة البحرين وذلك للمشاركة في تنظيم المسابقات التي تساهم في نشر الوعي بعلوم المستقبل ومن أهمها علوم الفضاء، مشيرة إلى حرص الجمعية على تبادل المعرفة والخبرات مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وذلك لرفع اسم مملكة البحرين عالياً في مجال تنظيم المسابقات العالمية، مؤكدة على أن التعاون مع الهيئة سيزداد نموا في الفترة المقبلة، مضيفةً بأن هناك عدداً من الأفكار تسعى جمعية المهندسين البحرينية لتحويلها لمبادرات تخدم القطاع الهندسي في المملكة.

الجدير بالذكر أن هذا الهاكاثون يُعقد في مدن مختلفة حول العالم، حيث تشارك 11 وكالة فضاء في هذه النسخة من المسابقة ومنها: وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء البرازيلية وغيرها. كما شهدت النسخة السابقة من المسابقة مشاركة أكثر من 28 ألف شخص في أكثر من 320 تجمعا حول العالم.