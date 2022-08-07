أمانة جدة ترعى ماراثون سعادة أهالينا بممشى الرحاب لنشر ثقافة المشي

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية أمانة محافظة جدة انطلقت أمس السبت فعالية ماراثون “سعادة أهالينا” بممشى الرحاب بتنظيم وزارة الرياضة ومشاركة عدد من الجهات وتهدف الفعالية إلى مشاركة جميع الأفراد، نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لجميع أفراد المجتمع.
ويأتي المارثون ضمن المبادرات التي رعتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم والهلال الأحمر بمشاركة البنك الأهلي للمسؤولية الاجتماعية بما يعزز نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي بما يحقق مستهدفات رؤية 2030
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