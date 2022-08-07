مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12216.84 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 74.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12216.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 351 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، والحكير، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، و زجاج، والحمادي، والمنجم، وعلم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9% و 9.98% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، وسابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، و بحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، و بحر العرب، واس تي سي، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 61.01 نقطة ليقفل عند مستوى 21776.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 620 ألف سهم تقاسمتها 2447 صفقة.
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