أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع المحافظين غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك يترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الإثنين , الاجتماع الدوري بالمحافظين بمنطقة تبوك. وسيطلع سموه خلال الاجتماع على تقارير عن سير العمل في كافة محافظات ومراكز المنطقة ، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمتضمنة عدداً من الاحتياجات التي تمس المواطن, بالإضافة الى الاطلاع على خطط العمل بالمحافظات والتي تحقق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والوطن.

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