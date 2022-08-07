أمانة جدة ترصد 1,496 مخالفة مباني خلال يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يوليو من العام الحالي 2022م عن رصد 1,496 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 1,261 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى ترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقي، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان والزائرين في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن عناصر التشوه البصري وذلك بتصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”، أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 .