شاهد.. لحظة انهيار بيت طيني في نجران بسبب تجمعات مياه الأمطار

︎ . وثق مقطع فيديو لحظة انهيار بيت طيني في نجران بسبب تجمعات مياه الأمطار، دون وقوع إصابات . وأظهر الفيديو وجود تصدعات وانهيار جزء من البيت ثم انهار بالكامل في ثوان معدودة. وأشار مغردون تداولوا المقطع عن نطاق واسع إلى أن البيت عبارة عن مبنى قديم بالطين ومعاد ترميمه، وأن سبب الانهيار تجمعات مياه الأمطار. يذكر أن عدة مناطق في المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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