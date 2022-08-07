︎ .

أعلن المدير الفني لنادي الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو تشكيل الفريق الأساسي الذي يستعد لمواجهة سالزبورج النمساوي وديًا. وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سالزبورج كالتالي: “مارسيلو جروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، طارق حامد، برونو هنريكي، مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، رومارينهو”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر غياب حمدالله.. تعرف على التشكيل الأساسي لـ”الاتحاد” في مواجهة سالزبورج النمساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.