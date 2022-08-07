سمو أمير نجران يناقش نشاطات وأعمال جمعية “ليث” للإنقاذ ويتسلم التقرير السنوي للجمعية

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المناطق_واس

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بأهمية العمل التطوعي في المجتمع، في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم بمدير جمعية “ليث للإنقاذ” ناصر بن محمد آل مهري، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية في المنطقة و محافظاتها.

وشدَّدَ على أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، مثمناً دور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية، الذي اشتمل على تلقيها لعدد 3130 بلاغاً، خلال العام المنصرم 2021م، منها: التعامل مع 578 بلاغاً لعالقين في موسم الأمطار ورمال الصحراء، وإنقاذ 7 مفقودين، وتنفيذ 132 مبادرة مجتمعية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، إضافةً إلى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية مع جهات حكومية وأهلية.

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Source almnatiq

