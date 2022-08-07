“الضمان الصحي” يحذر: التعرض للشمس بطرق غير صحيحة يؤدي إلى الإصابة بالحروق

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حذر مجلس الضمان الصحي من مخاطر التسمير، مؤكدا أن التعرض لأشعة الشمس بطرق غير صحيحة بهدف تسمير الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الشمسية.

وأوضح أن أنواع التسمير ينقسم إلى قسمين، وهما: التسمير الخارجي ويكون في الشمس، والثاني هو التسمير الداخلي ويكون باستخدام سرير التسمير أو الكريمات.

وحول الأضرار المحتملة للتسمير، أبان المجلس أنها قد تؤدي إلى سرعة تقدم الجلد في العمر، وتضرر العينين في حال عدم ارتداء النظارات الشمسية، والإصابة بسرطان الجلد.

وأشار إلى أن طرق الوقاية تتمثل في وضع واقي الشمس قبل الخروج أو التعرض للشمس بـ15 دقيقة، وارتداء النظارات الشمسية، وكذلك ارتداء قبعة واقية.

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Source akhbaar24

