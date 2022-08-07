الزيد يغيب عن صفوف الأخضر في نهائي كأس العرب للشباب

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تأكد غياب لاعب وسط المنتخب السعودي للشباب، عبدالله الزيد عن المواجهة المرتقبة أمام مصر ضمن نهائي كأس العرب للشباب. ويغيب الزيد عن تشكيل الأخضر الشاب أمام مصر ضمن نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا بسبب الإيقاف. ويواجه الأخضر الشاب اليوم الأحد نظيره المصري في تمام الساعة 7:30 مساءً ضمن نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا.

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