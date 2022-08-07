البيت الأبيض: سلبية مسحة بايدن لليوم الثاني ويعود لممارسه مهامه بشكل طبيعي

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أعلن طبيب البيت الأبيض تحول نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا “كوفيد-19” إلى سلبية لليوم الثاني على التوالي. وأكد أن الرئيس بايدن (79 عاما) سيخرج من العزل ويعود إلى المشاركة العامة والسفر. وكانت الاختبارات أثبتت إصابة بايدن بالفيروس لعدة أيام، فيما وصفه الطبيب كيفن أوكونور بأنه “تكرار للإصابة” شوهد في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يتناولون عقار “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات.

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