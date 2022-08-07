كأس العرب للشباب.. المحمدي يمنح الفرصة لـ”صبياني”

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استقر المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب، على منح الفرصة للاعب الويط فيصل صبياني خلال مواجهة مصر ضمن نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا. وسيمنح المحمدي الفرصة لفيصل صبياني في تشكيل الفريق الأساسي أمام منتخب مصر لتعويض غياب عبدالله الزيد الذي تعرض للإيقاف. ويواجه الأخضر الشاب اليوم الأحد نظيره المصري في تمام الساعة 7:30 مساءً ضمن نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا.

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