بدءا من اليوم.. محلل طقس يتوقع وصول الحرارة لـ50 درجة مئوية على هذه المناطق

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توقع عقيل العقيل محلل الطقس في مركز الأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة على شمال شرق المملكة اليوم وغدًا الاثنين.

وقال العقيل، في تصريحات لـ”الإخبارية”: “استمرار الرياح الشمالية والشمالية الشرقية يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، فقد تصل من 48 درجة إلى 50 درجة مئوية على بعض المناطق الشمالية الشرقية في المملكة خلال اليوم وغدا”.

وأضاف محلل الطقس، أن الأجواء تبقى مستقرة على منطقة الرياض مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة القطاع الشرقي للمنطقة.

وتابع العقيل: “يستمر هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية والشمالية، وتكون من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول ولا يستبعد سقوط حبات البرد خاصة على المرتفعات وقمم الجبال”.

وأشار إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة يشهدان هطول أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحيانا وأيضا تبوك والمناطق الشمالية الغربية، كما تكون الحالة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة.

وأضاف أنه خلال يوم الاثنين يتوقع أن تتأثر بعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ببعض الأمطار الخفيفة وتستمر هطول الأمطار على طول السلسلة الجبلية من المملكة، وتتأثر الأجزاء الغربية من منطقة حائل والقصيم ببعض التشكيلات من السحب.

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Source almnatiq

