رويترز: إسرائيل وافقت على عرض مصري بوقف النار في غزة والقاهرة تنتظر رد الفلسطينيين

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نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر أمني مصري قوله إن وسطاء مصريين اقترحوا هدنة في غزة تدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساءً (السابعة بتوقيت جرينتش) اليوم (الأحد).

وأضافت الوكالة أن إسرائيل وافقت على العرض المصري، بينما لا تزال القاهرة تسعى للحصول على رد قادة الفصائل الفلسطينية.



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Source akhbaar24

