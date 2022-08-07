شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حمدالله.. عقوبات جديدة في انتظار الاتحاد بسبب نجم المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نادي اتحاد جدة السعودي في انتظار عقوبات جديدة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

عقوبات لجنة الاحتراف ضد الاتحاد بسبب حمدالله

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي، قررت في وقت سابق، حرمان النادي من التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع غرامة قدرها 500 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة 4 شهور، وغرامة 300 ألف ريال، مع إيقاف المدير التنفيذي حامد البلوي، لمدة 6 شهور، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف الإداري مشعل السعيد لمدة 3 شهور، على خلفية قضية النادي مع النصر بسبب المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق السابق والعالمي الحالي.

واوضحت التقارير، إلى أن العقوبة التي ينتظرها العميد، سوف تأتي بسبب أزمة لاعب الفريق مهند الشنقيطي مع المنتخب الأولمبي.

وأكدت صحيفة "الكاس السعودية"، أن لجنة الاحتراف، بصدد إصدار عقوبات على لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي، والمدير التنفيذي حامد البلوي، نتيجة تغيب اللاعب عن معسكر منتخب السعودية الأولمبي قبل بطولة كأس آسيا، تحت 23 عامًا.

إصابة الشنقيطي تضع اتحاد جدة تحت طائلة العقوبات



وتابعت: "نادي الاتحاد كان قد أخطر المنتخب، أن الشنقيطي مصاب ويحتاج إلى العلاج، فيما نفى الجهاز الطبي للمنتخب، إصابة اللاعب".

وأضافت: "لجنة الاحتراف طالبت النادي بتقديم تقارير رسمية تفيد بإصابة اللاعب، إلا أن التقارير لم تنقذ موقف اللاعب حيث ثبت أنها تقرير ليس معمولًا به".

وخضع مهند الشنقيطي لاعب الفريق للتحقيق مع لجنة الاحتراف، حيث كشف عدم إصابته، فضلًا عن تفاصيل أخرى خلال جلسة التحقيق.

وشارك مهند الشنقيطي في مباراة ودية بين الاتحاد وأبها، بعد رفضه المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بداعي الإصابة، ما يضعف من موقف نادي الاتحاد في أزمة اللاعب والإيقاف المنتظر.



منتخب السعودية للشباب يتوج بكأس آسيا



وكان المنتخب السعودي، نجح في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في أوزبكستان 2022، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على أوزبكستان، صاحب الأرض، بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.