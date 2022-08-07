شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للموسم الجديد.. الهلال يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تجديد عقد نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال يقترب من تجديد عقد كاريلو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي اقتربت من تجديد عقد أندريه كاريلو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد الهلال لمواجهة ألميريا اليوم الأحد في مواجهة ودية في المعسكر المقام في ببرمنجهام، وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية" فإن إدارة الهلال السعودي اقتربت من تجديد عقد النجم البيروفي أندريه كاريلو لمدة موسم واحد إضافي حتى نهاية عام 2024، وذلك بناء على قرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأشارت الصحيفة إلى أن فهد بن نافل رئيس فريق الهلال قد تواصل مع وكيل أعمال اللاعب من أجل العرض عليه بتجديد التعاقد معه خلال الموسم الجديد، وباتت المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية.

كاريلو مع الهلال

وكان فريق الهلال السعودي قد تعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في عام 2018 من فريق بنفيكا البرتغالي، وبعدها تعاقد معه الفريق السعودي بشكل رسمي لمدة 4 مواسم.