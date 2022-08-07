شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة السومة.. الشباب يقترب من التعاقد مع صفقة هجومية نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نادي الشباب السعودي من إبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الشباب يبحث عن صفقات قوية للمنافسة على الدوري



ويرغب مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، في التعاقد مع صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه، للمنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت تقارير سعودية نقلًا عن مصادر قطرية، أن نادي الشباب أصبح قريب من التعاقد مع الجابوني أرون سالم بوبيندزا مهاجم العربي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



مهاجم جابوني على أعتاب الشباب

وتابعت: "العربي القطري سوف يرحب برحيل مهاجمه الجابوني، خاصةً بعدما تعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة".



السومة يُقرب مهاجم العربي القطري إلى الشباب



وأضافت: "بعد إتمام عمر السومة مهاجم الأهلي السابق، انتقاله إلى نادي العربي القطري، ساهم بشكل قوي في اقتراب نادي الشباب من حسم صفقة أرون سالم، بالموسم الجديد".

ولم يمر سوى موسم واحد على تواجد سالم بين صفوف العربي القطري، بعدما تعاقد معه من صفوف هاتاي سبور التركي، بالصيف الماضي.

من ناحية أخرى يواصل فريق الشباب استعداده للموسم الجديد، حيث يفتتح مشواره في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الباطن، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في 26 أغسطس الجاري بالجولة الأولى.

وينافس الشباب في أكثر من مسابقة هذا الموسم، حيث يلعب بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى استعداده لمواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في فبراير المقبل.

