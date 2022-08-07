اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تستقبل القائم بأعمال الجامعة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في مكتبها، الدكتور برادلي كوك القائم بأعمال رئيس الجامعة الامريكية.
وخلال اللقاء، رحبت الأمين العام بالدكتور برادلي متمنيه له التوفيق في مهام عمله الحالي، وتم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير البرامج الأكاديمية وما تقدمه للطلبة في مختلف المجالات والتخصصات التي تتيح لهم خيارات متعددة في مجال التعليم وتمكنهم من مهارات الحياة المستقبلية للدخول في سوق العمل.
من جانبه، عبر الدكتور برادلي عن اعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، معبرًا عن تقديره لما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعم، ويعكس ما لهذا القطاع من اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين، مؤكدًا سعيه لمواصلة العمل على الارتقاء بالنظام التعليمي ومنظومته في الجامعة الأمريكية.
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