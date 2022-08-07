اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تستقبل القائم بأعمال الجامعة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬في‭ ‬مكتبها،‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬كوك‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭.‬

‭ ‬‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحبت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬متمنيه‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الحالي،‭ ‬وتم‭ ‬بحث‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬سير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬الحياة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

‭ ‬‎من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بلقاء‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬دعم،‭ ‬ويعكس‭ ‬ما‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وتقدير‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سعيه‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالنظام‭ ‬التعليمي‭ ‬ومنظومته‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭.‬